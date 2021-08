Revenir à la Rubrique CIVIS Arrêt des collectes de piles, batteries, huiles minérales usagées, lampes et néons en déchèteries



Aussi, dans l’attente de directives de l’État, la CIVIS informe l’ensemble de ses administrés que les déchèteries ne pourront plus accueillir les déchets suivants :

piles, batteries, huiles minérales usagées, lampes et néons.

La CIVIS recommande donc aux administrés de garder ces déchets chez eux, en attendant que la situation soit rétablie.

La CIVIS rappelle également que les dépôts de déchets sur la voie publique constituent une infraction au code pénal, au code de la santé publique et au code de la route.

La CIVIS remercie les usagers de leur compréhension et compte sur leur civisme.

