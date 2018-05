Arrestation musclée: En garde à vue pour violences et menaces

Dès six heures hier matin, le GIPN et le SIAAP sont intervenus en nombre dans un appartement situé rue Lory-les-Hauts à Sainte-Clotilde. Les témoins ont assisté, médusés à l’interpellation d’un homme dans une résidence SHLMR.



Un tel déploiement de forces n’était finalement pas en rapport avec l’opération de démantèlement d’un traffic de drogue, mené depuis plusieurs jours. L’homme, connu pour être violent a nécessité un déploiement important. Il s’est finalement rendu sans opposer de résistance.



L’homme est en fait au coeur d’une enquête pour menaces et violences. Selon les informations de nos confrères de Radio Freedom, le caïd aurait trempé dans un règlement de comptes concernant l’attribution des transports de roches approvisionnant le chantier de la NRL dans le Sud.



Il s’agirait d’un homme de main appelé en renfort pour assurer l’attribution des rotations accaparées par certains transporteurs du GRTS (Groupement réunionnais des transporteurs du Sud).



La plainte a été déposée depuis 2016, mais depuis peu, trois transporteurs du Sud et deux caïds du Nord ont été placés en garde à vue.