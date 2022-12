A la Une . Arrestation de l'activiste mauricien Bruneau Laurette : Martyr ou prisonnier politique ?

Par E. Moris - Publié le Mardi 6 Décembre 2022 à 12:24

Martyr ou prisonnier politique ? Chacun y va de sa petite opinion concernant l'arrestation du très encombrant activiste et politicien Bruneau Laurette. Dans le 'radar' du Premier ministre et surveillé 24/24, 7/7, et se faire prendre avec une aussi importante saisie de drogue, forcément cela interpelle. Les suspicions, théories du complot et opérations "mazik" v ont bon train depuis que la police mauricienne, plus particulièrement la Special Striking Team dirigée par l'ASP Jagai, réserve un traitement 'spécial', envers tous ceux qui s'opposent au régime au pouvoir.



Cet illustre inconnu au bataillon sur la scène médiatique s'est illustré en mobilisant des milliers de Mauriciens dans les rues de la capitale à la suite de la marée noire causée par le MV Wakashio en 2020. Ce spécialiste en sécurité maritime est...



Lire l'intégralité de l'article en cliquant... 'radar'"mazik" v