Arrestation d'un haut fonctionnaire pédophile : Au moins 7 enfants victimes

Le directeur de la Direction départementale du Territoire (DDT), un des plus hauts fonctionnaires de l'Etat dans le département, suspecté de viols et d'agressions sexuelles sur mineurs, a été mis en examen et placé en détention provisoire mercredi après avoir été interpellé et auditionné par les gendarmes de Saint-Flour, dans le Cantal.



Cet homme d'une soixantaine d'année est suspecté d'avoir commis plusieurs viols et agressions sexuelles sur de jeunes garçons et des jeunes filles issus de son entourage familial, dont l'un est âgé de 7 ans. Les faits auraient été commis entre 2006 à 2017.



"On peut effectivement parler de prédateur sexuel ou de grand malade éminemment dangereux", a déclaré le procureur de la République de Clermont-Ferrand, ce qui laisse ouverte la possibilité que le pédophile ait pu faire beaucoup plus de victimes qu'il appartiendra à l'enquête d'identifier.



Le suspect, qui était en poste en Indre-et-Loire au moment de son interpellation, a exercé dans plusieurs départements, dont la Haute-Loire, la Cantal et la Nièvre. Il ciblait essentiellement des enfants de son milieu familial ou amical.