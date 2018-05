Arnold Classic South Africa: Le premier Réunionnais à remporter un titre

L'Arnold Classic South Africa s'est tenu à Johannesburg ce samedi. Cette compétition est ouverte aux athlètes de toutes les Fédérations Nationales affiliées à l'IFBB.



Pour cette saison 2018, l'athlète réunionnais Loïc Bourane a remporté le titre général de la division masculine de physique. Il est le premier de sa catégorie et le premier toutes catégories confondues.



Sponsorisé par Fitness One, il est le premier Réunionnais a rapporté une carte pro IFBB sur l'île.



Avant ça, le Dyonisien Loïc Bourane a participé au championnat de France et d'Europe, où il a obtenu sa qualification pour l'Arnold Classic South Africa.