A la Une . Arnaud Bourillet, notre gagnant de la cinquième édition du concours de la correspondance

Par Gillette Aho - Publié le Dimanche 5 Juin 2022 à 14:28



La mer est ton miroir ;

tu contemples ton âme

Dans le déroulement infini de sa lame,

Et ton esprit n’est pas un gouffre moins amer.



Ce poème de Charles Baudelaire est un écho à la vie d’Arnaud Bourillet, l’autre gagnant du concours de la correspondance : « j’ai eu l’occasion de séjourner à de nombreuses reprises en Asie, en Afrique, aux Antilles. Je garde des attaches familiales à La Réunion ». En cela l’âme voyageuse de Charles Baudelaire a probablement croisé celle de notre gagnant ! Passionné de lecture et d’écriture, ancien khâgneux, licencié en histoire et en lettres, Arnaud Bourillet annonce d’emblée : « j’ai découvert le concours de la correspondance sur le site internet :



Des écrits qui reflètent l’histoire et l’ethnographie. « J’essaie de retranscrire la fascination qu’exercent les civilisations étrangères sur des auteurs tels que Saint-Exupéry, Saint John Perse ou Charles Péguy ».



Le Pavot Rouge, éloge de l’Étrangère, a obtenu…. le prix Charles Baudelaire de la société des poètes français en 2016. « j’ai mêlé l’Histoire et les mythes à des souvenirs personnels, les sonnets célèbrent la beauté féminine tout en abordant avec délicatesse la disparition des cultures primitives ». Il lui fut donc aisé d’écrire une lettre « au premier touriste de La Réunion » et de remporter un des deux prix offerts aux deux gagnants.



Arnaud Bourillet poursuit sa passion pour l’écriture, la poésie et aussi du dessin : « J’ai réalisé une aquarelle sur Salazie. Vous pouvez la voir sur la photo. C’est un modeste hommage », souligne-t-il. Et de terminer par quelques vers offerts aux zinfonautes :



LES PARADIS PERDUS

Les sables des îlets ont tant mêlé leurs grains

À celui de ta peau sous le ciel atlantique

Que ton passage laisse un arôme exotique

De mornes paresseux et d’archipels sereins.

Sur tes bras dénudés, sur ton dos et tes reins

Qu’ont polis le ciel calme et l’huile aromatique,

On compose en scrutant ta superbe plastique

Un rêve fait d’azur et d’horizons marins.

La palme des palmiers en l’anse qu’on déserte

A trop ombré ton corps dont ta robe entrouverte

Souligne des reliefs et les heureux appas ;

Et ton buste salé par les embruns des criques

Évoque par-delà les seules Amériques,

Les paradis perdus qu’on ne retrouve pas.



La lettre d’Arnaud Bourillet est à lire en suivant ce lien :



