La grande Une Arnaque: un prestigieux shooting photo, mais il faut se déshabiller!

Le modus operandi est fort simple : un couple repère sur le net des profils de jeunes filles réunionnaises gravitant dans le monde du mannequinat local et leur fait miroiter des séances photos très lucratives, proposant bien évidemment au final de se déshabiller. Par Zinfos - Publié le Samedi 22 Août 2020 à 09:22 | Lu 1289 fois

Son profil repéré

Nous l'appellerons Clara*... Depuis plusieurs année, cette beauté réunionnaise, majeure, fait des couvertures de magazines et autres défilés. Une jeune fille sérieuse qui recherche actuellement des petits boulots afin d'arrondir ses fins de mois d'étudiante et alléger un peu la charge de ses parents. A cet effet, elle a posté il y a quelques jours sur un site bien connu de petites annonces, son CV dans lequel apparait, entre autre, son profil de mannequin.

C'est là que les deux individus, à la recherche de proies faciles et dociles, l'ont repéré. Pas de chance pour eux, très loin d'être naïve, elle souhaite dénoncer cette pratique et protéger d'autres potentielles victimes plus crédules !



Un numéro masqué

Clara a été contactée hier dans la soirée par un homme lui disant avoir repéré son CV, étant lui même agent pour une très grosse agence de mannequins internationale. Ce dernier lui indique ensuite qu'une styliste très connue, travaillant pour une marque de luxe française, est actuellement à la Réunion, à Saint-Pierre, et recherche des modèles photos pour shooter ses prototypes. Un peu étonnée, notre étudiante note que l'homme l'appelle en numéro masqué et ne laisse pas son nom. Le pseudo agent ensuite propose de la mettre en contact avec la styliste.



Très intéressés par sa poitrine

À peine a-t-elle raccroché que la styliste la contacte. Le shooting est payé 1500 €, très intéressant ! La femme demande alors à Clara ses mensurations, que la jeune fille ne connaît pas par coeur. Peu importe, la femme insiste et lui demande de mesurer sa poitrine. Naïve encore à ce stade, la jeune femme s'exécute.



Le reste se passera par message. Notre jeune mannequin propose alors à son interlocutrice de passer par son agence pour le contrat. Réponse : "On est pas obligé de passer par l'agence, ça va faire des frais pour vous et moi".



Voyant que Clara commence à se méfier, la femme insiste et demande au modèle si elle a déjà posé topless. Réponse catégorique avec refus la concernant. La "styliste" insiste et prétend alors travailler également avec une marque très connue de lingerie pour laquelle il y aurait des photos à faire. Voyant leur proie leur échapper, les deux individus ont laissé tomber. Mais d'autres jeunes filles auraient été contactées.





* Prénom d'emprunt