A la Une . Arnaque sur internet avec des bons de paiement Transcash : Une victime témoigne

Les coupons de paiement acquis chez un buraliste afin de régler un achat sur internet entre particuliers sont souvent synonymes d'escroquerie. Laurent vient d'en faire les frais et n'a jamais vu la couleur de la voiture qu'il a payée. Récit. Par Isabelle Serre - Publié le Jeudi 31 Mars 2022 à 10:42

C'est une arnaque qui existe depuis longtemps, à en croire les vidéos qui tournent sur la toile. Mais encore faut-il savoir que lorsqu'un acheteur du Bon Coin, de Facebook via Marketplace, ou encore de Vinted vous demande de payer avec des coupons Néosurf, PCS, Tonéo First et, le plus utilisé, Transcash, c'est que vous avez sûrement à faire à une arnaque. Il s'agit en effet des moyens de paiement les plus demandés par les escrocs sur internet.



Laurent, qui réside provisoirement au Tampon, vient d'en faire la regrettable expérience alors qu'il souhaitait acheter de particulier à particulier une voiture pas trop chère. Il repère sur Le bon coin une Audi A3 Diesel avec 190.000 km proposée au prix de 1.300€. Après quelques échanges avec la vendeuse, Elodie de Bras-Panon, celle-ci lui inspire confiance. Sans voir le véhicule ni l'essayer, ils se mettent d'accord pour procéder à la vente.



Leurs échanges se font via la messagerie du site puis, sur WhatsApp. Ils se parlent même au téléphone. Les échanges sont courtois et le numéro qui vient de métropole n'attire pas forcément l'attention du futur acheteur. Pour réserver la voiture, Emilie demande à son client de lui payer un acompte de 200 euros. Elle conseille d'envoyer cet argent par bons Transcash. Il suffit de se rendre chez un buraliste qui fournit après paiement un coupon muni d'un code qu'il faudra lui communiquer.



Aucun bon n'a besoin d'être validé



Là où les choses se corsent, c'est lorsque la fameuse Emilie demande à son interlocuteur de valider le bon en cliquant sur un lien qu'elle lui envoie par message. Or, les bons en question n'ont en aucun cas besoin d'être validés. C'est ici que réside l'arnaque. L'acheteur ne se méfie pas et clique sur le lien qui renvoie vers un site qui a l'air tout à fait normal. Celui-ci, une fois le numéro du bon rentré, renvoie un mail comportant le numéro du coupon masqué ainsi que la mention "bon valide". Au même moment, l'arnaqueuse peut voir les codes au fur et à mesure qu'ils sont tapés et encaisser l'argent.

La vente est prévue pour le lendemain et Laurent se rend à nouveau chez son buraliste. Il achète pour 1.100 euros de bons Transcash afin de finaliser le paiement. À nouveau, il procède à une validation du coupon comme demandé avec insistance par l'acheteuse. Sans le savoir, il se fait de nouveau dérober la somme.



Car grâce au faux site de validation, cette dernière est encore parvenue à récupérer le code et donc l'argent. L'histoire pourrait s'arrêter ici mais Emilie indique alors à Laurent qu'en route pour leur rendez-vous afin qu'il récupère la voiture, elle a eu un accrochage. L'Audi étant abimée, elle lui propose d'autres véhicules dans la même tranche de prix. Laurent ne se méfie toujours pas et étudie les propositions que l'arnaqueuse lui fait. Il s'intéresse à une 207 qui coûte 200 euros de plus que l'Audi accidentée.



Subitement, plus de nouvelles



De nouveau, vendeur et acheteur se mettent d'accord. Entre temps, Emilie a envoyé une copie de sa pièce d'identité, ce qui rassure Laurent. Il se rend à nouveau dans un bureau de tabac pour se procurer un bon de 200 euros qu'il valide. Pas de problèmes, il connait maintenant la musique et envoie la preuve de validation à Emilie dont il n'aura, bien sûr, subitement plus aucune nouvelle alors qu'il se trouve là où ils avaient rendez-vous afin de concrétiser la vente.

Laurent se démène depuis quelques jours afin de porter cette arnaque à la connaissance des autorités. Un mail au site Le bon coin n'a reçu aucune réponse. Les gendarmes l'auraient, selon ses dires, invité à s'adresser plutôt à la Maison du droit et de la justice. Contacté, cet interlocuteur lui a précisé que sans l'adresse du vendeur concerné, ils ne pourraient intervenir, leur action se limitant aux personnes identifiées et en litige par rapport à une dette ou un produit acheté et non délivré.



Laurent, qui a acheté la plus grande partie des bons Transcash avec sa carte bancaire Visa, tente actuellement de contacter sa banque pour faire jouer son assurance.



Pendant ce temps, l'annonce initiale présentant les véhicules est toujours en ligne.



Attention ! Certaines annonces concernant des biens immobiliers sont aussi des escroqueries. S'il vous est demandé de payer une caution en avance ou par exemple une partie de cette dernière par coupons Transcah (ou autres) afin d'éviter de vous déplacer ou pour que le bien vous soit réservé, il s'agit vraisemblablement d'une arnaque du même type.