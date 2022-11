Arnaque aux faux caissiers

Cette nouvelle arnaque consiste à se faire passer pour un employé du magasin. L’escroc fait croire aux clients qu’il y a une erreur de paiement. Par la suite, il tend un terminal de paiement pour y insérer la carte bancaire. Le client compose le code et l’escroc prétexte alors un problème avec le terminal, l’obligeant à retourner à l'arrière du magasin. Il demande alors au client de patienter le temps qu’il aille vérifier d’où vient le problème. Nul besoin de vous dire que le client ne le reverra plus !



Des faits semblables ont été commis dans plusieurs villes de la Côte d’Azur. Un couple d’arnaqueurs avait été présenté à la justice en octobre dernier. Tandis que le premier se place derrière les personnes âgées à la caisse et note le montant de leurs courses, son complice, déguisé en employé, se précipite derrière le client à la sortie du magasin. Après avoir prétexté une erreur de paiement, il prend la poudre d’escampette avec la carte bleue.