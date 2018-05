Arnaque à la défiscalisation: Quand un promoteur fait croire à la fin des travaux

L’affaire, relayée dans le JIR concerne le programme immobilier Novamonde, portée par le promoteur Sadeck Dindar.



Placé en garde à vue lundi matin dernier, le promoteur est impliqué, ainsi que deux de ses collaborateurs.



Le projet immobilier, basé à la Possession concerne deux villas et 24 appartements. Dans la tourmemte, le promoteur avait émis de fausses attestations et quittances pour pouvoir faire sortir son programme immobilier de terre. Une fois livrés, Sadeck Dindar soutien que ses appartements sont prêts à être loués, alors que les travaux continuent toujours.



L’opération permet en fait au promoteur de récupérer le solde de la vente. Pour masquer l’opération, il reverse ensuite des loyers fictifs aux nouveaux propriétaires.



Il a été laissé libre sous contrôle judiciaire, après le versement d’une caution de 20.000 euros, en attendant de passer devant le tribunal correctionnel.



En attendant, le chantier n’a jamais été terminé et les bâtiments ont été laissés en l’état.