A la Une . Arnaque à la carte Vitale : Attention aux messages frauduleux

Les tentatives de fraude à distance se multiplient et les méthodes employées par les fraudeurs sont de plus en plus élaborées. L'Assurance Maladie met en garde les assurés contre les appels, courriels et SMS frauduleux. Par NP - Publié le Mercredi 25 Mai 2022 à 12:09





Le discours employé par le fraudeur est souvent très réaliste. Il cherchera à vous mettre en confiance et insistera sur le caractère urgent de sa démarche, prévient l’organisme avant de rappeler les règles concernant la carte vitale : Elle est gratuite.



En cas de perte, vol ou dysfonctionnement, vous devez effectuer une déclaration dans votre compte ameli.



Sa commande ou son renouvellement s'effectue sur votre compte ameli ou sur l'application compte ameli. Les tentatives d'hameçonnage (phishing) augmentent, notamment sur la commande de carte Vitale. L’assurance Maladie appelle à la vigilance face aux arnaques.Le discours employé par le fraudeur est souvent très réaliste. Il cherchera à vous mettre en confiance et insistera sur le caractère urgent de sa démarche, prévient l’organisme avant de rappeler les règles concernant la carte vitale :

L’Assurance Maladie peut vous contacter par SMS. Les SMS de l'Assurance Maladie peuvent contenir des liens vers des pages d'information du site ameli.fr, ou vers le service declare.ameli.fr ou vers le compte ameli, auquel vous pouvez accéder en utilisant vos identifiants de connexion, mais l'Assurance Maladie ne demande jamais la communication d’éléments personnels (informations médicales, numéro de sécurité sociale ou coordonnées bancaires) par SMS. Tous les messages de ce type sont des tentatives de "smishing" (ou hameçonnage par SMS).



Exemples de SMS frauduleux : nouvelle carte Vitale, remboursement en attente de l’Assurance Maladie



Par exemple, un SMS frauduleux vous est envoyé pour vous signaler la livraison d’une nouvelle carte Vitale. Autre exemple : un SMS frauduleux vous est envoyé pour vous annoncer qu’un remboursement de l’Assurance Maladie est en attente.



Ces SMS vous incitent à cliquer sur un lien qui renvoie directement vers un questionnaire visant notamment à recueillir vos coordonnées bancaires ou personnelles.



Si vous recevez un SMS frauduleux, signalez-le sur le site 33700.fr ou en envoyant un SMS au 33 700. Ce service d'alerte fera bloquer l'émetteur du message.