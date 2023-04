La grande Une Arnaque à l'iPhone sur Market Place : Cinq victimes dépouillées de leurs espèces

Un vingtenaire dionysien a été mis hors d'état de nuire ce lundi et envoyé à la geôle. Entre le 20 et le 28 mars, il a donné rendez-vous à plusieurs acheteurs potentiels pour leur vendre un des derniers iPhone. Mais rien ne s'est passé comme prévu. Par Isabelle Serre - Publié le Mercredi 19 Avril 2023 à 09:39

Hicham A., 20 ans à peine, a un sacré aplomb face aux magistrats du tribunal correctionnel de Saint-Denis. Short et tee-shirt de sport assortis, il entre dans le prétoire alors que de nombreux soutiens se trouvent dans la salle pour acclamer ses derniers exploits qui vont cependant lui valoir d'aller en prison pour une année.



Entre le 20 et le 28 mars dernier, Hicham a proposé sur Market Place, le site de vente d'articles d'occasion accolé à Facebook, des iPhone dernière génération à des prix très attractifs : 170 euros pour un iPhone 12 et 350 euros pour le dernier modèle. Rendez-vous pris avec les acheteurs alléchés, Hicham demandait qu'on lui remette les espèces avant de donner à son tour la boîte contenant le portable. Avant que l'autre n'ait le temps de réagir, il arrachait les billets des mains de ses victimes et partait en courant.

Cinq personnes se sont ainsi fait avoir. Grâce à certaines d'entre elles qui n'ont pas lâché l'affaire et ont tenté de retrouver l'escroc, celui-ci a rapidement pu être identifié par les forces de l'ordre. Déjà condamné en 2019 par le tribunal pour enfants pour des faits de vol avec violence, extorsion et menace, Hicham A. avait un sursis de 6 mois sur sa tête.



Jugé en comparution immédiate ce lundi, il a écopé de 6 mois de prison auxquels s'ajoutent ce sursis, soit 1 an ferme avec maintien en détention. Il devra rembourser les plaignants.