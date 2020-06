A la Une . Arnaque : Non, le fisc ne vous demande pas votre numéro de carte pour vous rembourser

Un faux mail de la DGFIP fait croire à ses destinataires qu'un remboursement doit leur être versé. Il s'agit d'une arnaque visant à récupérer des données bancaires via un formulaire frauduleux. Par Nicolas Payet - Publié le Mercredi 10 Juin 2020 à 17:02 | Lu 106 fois

C'est une nouvelle arnaque qui circule sur les réseaux sociaux. Un mail dont l'auteur se fait passer pour la DGFIP fait croire à ses destinataires que les services fiscaux leur doivent de l'argent. Un courriel truffé de fautes qui nous a été transmis par un internaute.

"Suite aux opérations de régularisation de la DGFIP de vos montants des prélèvements compte tenue du montant de l'impôt réel à payer, nous vous informons que vous avez droit à un remboursement de 289.60 €", peut-on lire dans ce mail. "Nous vous invitons à nous soumettre votre demande de remboursement afin que votre dossier soit pris en compte dans le plus bref délai. Pour cela, Cliquez ici et renseignez correctement le formulaire".



Si la façade du site mis en lien imite plutôt bien celle du véritable site des impôts, il suffit d'un coup d'œil dans la barre de recherche pour remarquer que l'adresse n'a rien d'un site officiel. Par ailleurs, parmi les champs à remplir, le numéro de votre carte bleue, ainsi que la date d'expiration et le cryptogramme. Ce que ne vous demandera jamais le fisc. Prudence, donc, quand vous recevez ce genre de "bonne nouvelle".