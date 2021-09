Arnaque : Ces mails qui vous accusent de pédophilie

"Je suis Mme Catherine Debolle, directrice exécutive d'Europol office. Je vous contacte peu après une saisie informatique de cyber infiltration (Autorisée, notamment en matière de pédopornographie, site pornographique, cyberpornographie, exhibitionnisme pour vous informer que vous faites l'objet de plusieurs poursuites judiciaires en vigueur". Sur l’en-tête du message apparaissent le logo d’une Police fédérale et d’Europol. De quoi effrayer les internautes qui reçoivent le mail.



Pourtant à y regarder de plus près, le fond du message comme la forme donnent des indices sur le caractère frauduleux du mail. Malgré les noms de cadres des services de police utilisés pour rendre crédible l’escroquerie, il s’agit bien d’une arnaque avec usurpation d’identité.



En reprochant pêle-mêle des faits graves de pédo-pornographie, cyberpornographie, détournement de mineurs ou encore d’exhibitionnisme, les escrocs tentent de jouer sur la peur laissant un délai de 48 heures pour les contacter sous peine de divulguer le dossier "aux médias pour une diffusion ou votre famille, vos proches et toute l'Europe entière verront ce que vous faites devant votre ordinateur ".



Alertées, les autorités invitent évidemment à ne pas répondre à ce type de mails d’autant que les arnaqueurs demandent à faire un retour directement à un mail privé.