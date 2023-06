A la Une . Arnaque : Attention aux faux-profils d'Huguette Bello sur Facebook

Un appel à la prudence est lancé aux internautes après l'apparition de plusieurs faux-profils au nom de la présidente de Région sur Facebook. Les arnaqueurs demandent aux Réunionnais leurs informations bancaires. Par Baradi Siva - Publié le Vendredi 9 Juin 2023 à 20:13

Les faux-profils au nom d'Huguette Bello fleurissent ces derniers jours sur Facebook. Il est donc demandé aux Réunionnais de faire attention à ces comptes tenus par des arnaqueurs qui demandent aux internautes de leur faire des virements et de leur fournir leurs coordonnées bancaires.



Pour rappel, il ne faut jamais donner ces informations sensibles à des personnes que vous ne connaissez pas personnellement. Aucun membre de la Région ou d'aucune collectivité, ne vous demandera des virements ou des données bancaires sur Facebook ou n'importe quel autre réseau social.



