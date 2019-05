Arnaque : Attention aux appels en provenance des îles Tonga

Cela devient presque une habitude. De temps en temps, les Réunionnais reçoivent une série d’appels aux numéros étranges, auxquels ils n’ont même pas le temps de répondre tant ils sont brefs.



Cette fois, c’est un numéro commençant par +67 qui a laissé quelques appels en absence sur nos mobiles. L’indicatif porte à croire que l’appel a été réalisé depuis les îles Tonga dans le Pacifique…



Cette arnaque devenue classique est plus communément appelée un "ping call". En ne laissant pas le temps aux victimes de répondre à cet étrange appel, les escrocs veulent les inciter à rappeler ce numéro, qui est en fait surtaxé.



Une fois tombées dans le piège, tout est fait pour garder les victimes en ligne le plus longtemps possible, pour leur soutirer un maximum d’argent. Les sommes sont ensuite directement prélevées sur la facture de téléphone.