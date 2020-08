Faits-divers "Arnacoeur" brésilien : Du carnaval de Rio à la cour de Domenjod, il n'y a qu'un pas !

Roland C., 60 ans, est un Réunionnais pure souche. Il comparaissait ce lundi pour avoir escroqué quatre femmes avec un mode opératoire bien précis: les séduire en se faisant passer pour un Brésilien. Son nom d'emprunt est Fernando Da Silva et, son personnage bien construit puisque le sexagénaire jouait le rôle d'un grand chef cuisinier d'un grand hôtel de l'ouest, possesseur d’une petite fortune. Il possèderait également 5000 bêtes à la Plaine des Cafres. Par Regis Labrousse - Publié le Lundi 24 Août 2020 à 17:49 | Lu 135 fois

Malheureusement pour les victimes, le "Brésilien" était plus fauché que riche. Son mode opératoire était simple : Il séduisait des femmes qu'il rencontrait par le biais des petites annonces dénichées sur le Quotidien. Dès que le prédateur avait séduit sa proie, il lui proposait de lui faire don d'une certaine somme, qu'il avait soi-disant gagnée au jeux. Pour ce faire, la future victime devait lui fournir sa carte bleue, ouvrir un compte avec 160 000€ de crédit, lui en donner l'accès bien entendu, et pour finir, contracter une assurance vie à son bénéfice.



Habitué des salles d'audiences avec 20 mentions au compteur dont 17 pour escroquerie, "Fernando Da Silva" a déjà connu la geôle à maintes reprises. En 1986, il a pris 5 ans de réclusion criminelle pour viol avec menace d'une arme. Lui qui n'a jamais travaillé a pourtant le verbe haut. En effet, dès les premiers mots il ose : "Moi j'ai besoin d'aide, ce n'est pas en mettant les gens en prison qu'on les aide", le ton est donné pour la suite ... "Mais qu'est ce qu'on peut faire ?" répond le président Karl ajoutant "Ça fait un sacré paquet d'années que c'est comme ça quand même ! À part mettre les personnes en dehors de la société, qu'est que l'on peut faire ? Je vous pose la question Monsieur ?"



"La question est vite répondue" et restera sans réponse bien entendu !



"La question est vite répondue" et restera évidemment sans réponse ! Pour parfaire son récit face à ses proies, Fernando Da Silva va loin, très loin. Il raconte que son épouse est décédée dans un accident d'avion. Le président Karl, interloqué, lui demande : "Votre femme est décédée dans quel accident d'avion Monsieur ?". Sans aucune hésitation et contre toute attente, le prévenu répond : "Le vol Paris-Rio". Trois des quatre victimes sont présentes à l'audience et décrivent le prévenu comme un séducteur, un beau parleur et In Fine, un menteur.



"Ce qui lui est reproché aujourd'hui, plus que les escroqueries, c'est son choix de vie !" fustige la procureure. "Il commet ces infractions au préjudice des femmes depuis 1996 sans jamais se remettre en question ! Il a fallu un moment pour l'interpeller et lors de son arrestation, on a trouvé des cartes bleues et des pièces d'identités qui appartiennent à trois femmes différentes. Ceci fait l'objet d'une autre procédure. La justice ne peut pas tout ! Si il n'y a pas la volonté de changer, la seule solution, c'est de le mettre à l'écart ! Il encourt 10 ans pour ces faits, je vous demande une peine de 5 ans de prison assortie d'un maintien en détention" requiert le parquet.



La défense ne s'en laisse pas compter et n'hésite pas à taxer la justice d'avoir "échoué lamentablement"



Dans ce genre de contexte, la prise de parole du conseil est souvent délicate, eu égard au palmarès éloquent du prévenu. Pour autant, la défense ne s'en laisse pas compter et n'hésite pas à taxer la justice d'avoir "échoué lamentablement" ou encore en présentant les victimes comme des personnes "particulièrement naïves". Et de conclure : "Il y a un échec des deux cotés, le sien et la justice. Il vous demande de l'aide ! Je vous demande d'assortir sa peine avec une partie de sursis probatoire renforcé accompagné éventuellement par des TIG".



Roland C. alias Fernando da Silva, est condamné par le tribunal à une peine de 3 ans de prison assortie d'un maintien en détention.



