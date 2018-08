Armes à feu: Durcissement de la réglementation depuis le 1er Aout 2018

Le décret prévoit que :



- Le statut de collection d'armes devient un nouveau motif légal de détention de certaines armes à partir de février 2019 ;



- Les " silencieux " utilisés à la chasse ne sont plus classés comme des éléments d'armes ;



- Les quotas de détention d'armes sont augmentés pour les associations sportives agréées.



Les nouveautés en lien avec les questions de sécurité publique prévoient également un renforcement des règles suivantes



- L'interdiction des dispositifs pouvant être montés sur certaines armes qui en accélèrent la vitesse de tir pour atteindre celle des tirs en rafale ;



- L'encadrement plus strict des séances de tirs d'initiation ;



Enfin, en cas de transaction, le contrôle systématique par les professionnels du fichier des interdits de détention d'armes, les ventes d'armes de particulier à particulier devant être par ailleurs contrôlées par les professionnels.



Source service-public.fr Le décret prévoit que :- Le statut de collection d'armes devient un nouveau motif légal de détention de certaines armes à partir de février 2019 ;- Les " silencieux " utilisés à la chasse ne sont plus classés comme des éléments d'armes ;- Les quotas de détention d'armes sont augmentés pour les associations sportives agréées.Les nouveautés en lien avec les questions de sécurité publique prévoient également un renforcement des règles suivantes- L'interdiction des dispositifs pouvant être montés sur certaines armes qui en accélèrent la vitesse de tir pour atteindre celle des tirs en rafale ;- L'encadrement plus strict des séances de tirs d'initiation ;Enfin, en cas de transaction, le contrôle systématique par les professionnels du fichier des interdits de détention d'armes, les ventes d'armes de particulier à particulier devant être par ailleurs contrôlées par les professionnels.Source service-public.fr

Quelle que soit l'utilisation qui en est faite, chasse, tirs sportifs ou encore collection, le décret du 29 juin 2018 entré en vigueur au 1er aout 2018, vient durcir les conditions de fabrication, de commerce, d'acquisition et de détention des armes à feu. Il s'agit de la transposition d'une directive européenne du 17 mai 2017.Certaines armes de catégorie B passent désormais en catégorie A. Pour rappel, les armes sont classés en 4 catégories:- Les armes de catégorie A correspondant à certaines armes à feu (armes permettant par exemple de tirer plus d'un certain nombre de coups sans recharger) et à des armes de guerre dont l'acquisition et la détention sont interdites sauf dérogation ;- Les armes de catégorie B soumises à autorisation (il peut s'agir de certaines armes à feu de poing et d'épaule mais aussi d'armes à impulsion électrique et de certains aérosols incapacitants ou lacrymogènes). Cette autorisation pour pratiquer le tir sportif ou en cas de risque professionnel est accordée pour une durée de 5 ans maximum sous conditions. La conservation de ces armes à domicile répond également à des règles (coffre-fort, armoire forte ou pièce forte comportant notamment une porte blindée) ;- Les armes de catégorie C soumises à déclaration auprès de la préfecture par l'intermédiaire d'un armurier sous réserve de répondre à certaines conditions (âge, absence de condamnation, état de santé...) ;- Les armes de catégorie D qui sont en vente libre avec quelques restrictions.