Armées : La capitaine de frégate Stéphanie Rivière prend la tête de la DIRISI Réunion

Elle aura sous ses ordres pas moins de 79 personnes ces trois prochaines années. Succédant au capitaine de frégate Daniel Bâche, la Réunionnaise Stéphanie Rivière, également capitaine de frégate, a été officiellement investie ce vendredi à la tête de la Direction interarmées des réseaux d'infrastructure et des systèmes d'information de la défense (DIRISI Réunion). Par NP - Publié le Lundi 8 Août 2022 à 11:26

La cérémonie d'investiture a eu lieu au siège de la DIRISI Réunion à la Grande-Montée (Sainte-Marie) en présence de Laurent Cluzel, commandant supérieur des forces armées dans la zone sud de l'océan Indien (FAZSOI) et de Nadia Wu Tiu Yen, adjointe au maire de Sainte-Marie.



Le capitaine de frégate Daniel Bâche était en poste depuis août 2020 et avait notamment travaillé sur le porte-avion Charles-de-Gaulle.



Après une classe préparatoire à La Réunion, Stéphanie Rivière, 38 ans, a débuté sa carrière dans la Marine après avoir intégré l'Ecole navale. Au fil de ses missions en tant qu'officier de marine, la Réunionnaise a sillonné les océans à bord de plusieurs navires comme le patrouilleur Aramis, la frégate Mistral ou encore le porte-hélicoptère Jeanne d'Arc. Des missions qui lui ont notamment permis de se spécialiser dans l'ingénierie des systèmes d'information et de communication.



Lors de sa prise de fonction, Stéphanie Rivière a rendu un vibrant hommage à son prédécesseur et entend s'inscrire dans la continuité de ce dernier tout en prenant la pleine mesure "des nombreux défis qu'elle aura à relever".