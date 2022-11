A la Une . Arléo, c'est parti !

Comme un clin d'œil à la naissance, il aura fallu neuf mois de préparatifs pour donner vie à ARLÉO ! Neuf mois intenses de réflexion, de choix artistiques, de recherches de partenariat, et surtout de riches contacts avec les habitants. Ils ont été en première ligne lors de la soirée de découverte des œuvres retenues suite à un large appel à projets ouvert à tous les artistes de La Réunion.

Et même alors certaines de ces œuvres n'étaient pas complètement finalisées, à la veille de l’ouverture au public d’Arléo, ces visiteurs du soir ont pris leur temps pour admirer les installations et échanger avec les artistes, qu'ils soient peintres, photographes, musiciens, conteurs, fonnkezer. La soirée inaugurale s'est donc étirée, pour le plus grand bonheur de tous.



Arléo, c'est aussi ce temps de communion artistique voulue par l’équipe organisatrice de La Réunion des Talents. La volonté étant que les habitants deviennent des acteurs, et pas seulement des spectateurs de cette activité artistique qui prend possession de leur village.

Parmi les œuvres collaboratives auxquelles les habitants ont pris part, on peut notamment voir une installation de cerfs-volants, symboles des jeux de l’enfance, et un parterre devant "La Ruine Créole", magnifique et surprenante installation dans une ancienne maison typique de Hell-Bourg. Et on peut les entendre évoquer leurs souvenirs, les "Murmures du Temps", le long des murs de la rue principale du village.



Cette remarque d'un habitant croisé dans la rue principale de Hell-Bourg : "merci d'avoir amené tout ça ici, chez nous. Mi croyais pas in jour moin noré vu tout ça devant chez moin!", fait la fierté des organisateurs qui affirment que : "Amener ce bien-être par l'art à chaque Réunionnais, c'est bien là un objectif de La Réunion des Talents !"



Parmi les temps forts du vendredi 11 novembre :



• Dès 9 h : découverte des produits de l’OTI-Est : atelier tressage chouchou, escape game urbain, rando-croquis, sieste paysagère

• 15h30, 16h30, 18h15, 19h55 : Zistoir en Mizik (Julie Colmet Daage et Jacky Malbrouck)

• Entre 15h et 21h : Improvisation dansée (Compagnie Kah)

• Entre 16h et 19h : Théâtre d’impros (Compagnie La Bagasse)

• 16h, 17h30, 18h30, 20h40 : Conte « À la faveur du Piton » (Hermina Padre et Nathalie Plante)

• Entre 19h et 21h : Mapping « Somin Zetwal” (Lionel Lauret)

• 21h30 : Musique avec Tropicaduo

• Toute la journée : installation immersive "La Ruine Créole" / Installations visuelles : Anparmi, L’envol des cerfs-volants, Chant des bambous, La Tresse



Infos pratiques :



ARLÉO à Hell-Bourg de 15h à 22h

Parkings visiteurs : Champ de foire / Chemin du Camp Ozoux

Navettes ESTIVAL, de Salazie à Hell-Bourg, départs toutes les 30 minutes