A la Une . Ariège : Une collision entre un train et une voiture sur un passage à niveau fait un mort

Percuté par un train, un conducteur est mort sur le coup, en Ariège. Suite à ce drame survenu sur un passage à niveau situé non loin du Smectom du Plantaurel sur la commune de Varilhes, la circulation des trains a été interrompue. Par P.J - Publié le Vendredi 30 Décembre 2022 à 06:57

Le mardi 27 décembre, une collision entre un train et une voiture en Ariège, sur un passage à niveau situé non loin du Smectom du Plantaurel, à 400 mètres du giratoire d'accès à la RN 20 sur la commune de Varilhes, a fait un mort. Le conducteur de la voiture, qui s'est encastrée sous le train avant d'être littéralement déchiquetée, est mort sur le coup, rapporte ladepeche.fr.



Le TER en provenance de Foix roulait en direction de Toulouse. Quelques minutes après le départ, les passagers ont été informés qu'un retard de 15 minutes, puis de 30 minutes, était à prévoir, en raison "d'un choc nécessitant une vérification technique sur le train".



La circulation a été interrompue sur ce tronçon de la D12, un périmètre de sécurité a été mis en place par la gendarmerie et les pompiers ont été déployés sur place.



Un centre opérationnel départemental a été activé par le sous-préfet de Pamiers tandis que la préfère de l'Ariège, Sylvie Feucher, s’est rendue sur place.



Aucun blessé du coté des passagers du train n'est à déplorer. Ces derniers ont été progressivement évacués dans le calme en bord de voie en vue d'être amenés par les pompiers à Varilhes, où un bus les attendait pour les amener à Toulouse.



Entre-temps, sur Twitter, la SNCF a confirmé que la circulation des trains sur cet axe entre Pamiers et Latour de Carol allait "finalement rester interrompue jusqu'à la fin de journée" à cause de la gravité de l'accident. Des cars de remplacement ont été mis à dispositions des voyageurs.



Les circonstances exactes de l'accident sont toujours inconnues à cette heure.