A la Une . Argentine : le décès mystérieux de quatre personnes enfin expliqué

C’est une bactérie de légionelle qui est à l’origine de pneumonies qui ont fait quatre morts en moins d’une semaine à Tucuman dans le nord-ouest de l’Argentine. Par LG - Publié le Dimanche 4 Septembre 2022 à 07:50

Une série de décès et de personnes malades intriguait la communauté médicale depuis une semaine. Ce samedi, la ministre de la Santé Carla Vizzotti a annoncé que l’agent qui a causé le foyer de pneumonies bilatérales est la légionelle. Cependant, le type précis de légionelle est en cours de qualification.

Toutes les victimes sont liées à une clinique privée, soit parce qu’elles y travaillaient soit parce qu’elles y ont été admises.



Ainsi, depuis lundi, quatre personnes sont mortes et onze personnes malades ont été recensées au total.



Peu avant l’annonce de la ministre, ce samedi matin les autorités de santé de la province avaient déploré un quatrième décès en l'espace de six jours. Il s’agit d’un homme de 48 ans présentant des comorbidités. Avant lui, deux membres du personnel soignant de la clinique privée étaient décédés, puis une femme de 70 ans, patiente dans cette même clinique où elle avait subi une chirurgie.



Le ministre provincial de la Santé avait avancé mercredi dernier l’hypothèse d’un agent infectieux, mais précisé que n’étaient pas exclues "des causes toxiques, ou environnementales" et c’est finalement l’Institut Malbran de Buenos Aires qui a mis fin au mystère en affirmant samedi soir qu’il s’agissait de légionellose.



Des analyses sont en cours sur l’eau et les systèmes de climatisation de la clinique privée San Miguel de Tucuman.