International Argentine : Un trentenaire disparu identifié grâce à un avant-bras tatoué retrouvé dans l'estomac d'un requin

Diego B., un Argentin de 32 ans, était porté disparu depuis le 18 février dernier. Ses restes ont été retrouvés dans l'estomac d'un requin. Les premières investigations laissentpenser qu'il aurait eu un accident avec son quad au bord de l'eau et aurait basculé dans les flots avant d'être attaqué par un requin milandre. Par Nicolas Payet - Publié le Mercredi 1 Mars 2023 à 09:42

La marine argentine est à la recherche des restes du corps de Diego B. porté disparu depuis le 18 février dernier. L'employé de l'industrie pétrolière a été vu la dernière fois au volant de son quad. Dans le même temps, deux pêcheurs ont capturé trois requins milandres lors d'une partie de pêche. Lorsque le duo a procédé à l'ouverture de l'estomac de cette espèce de requins menacée d'extinction, ils y ont retrouvé des morceaux de chair humaine ainsi qu'une partie d'un avant-bras tatoué.



Le tatouage portant l'inscription "Josefina" a permis d'identifier formellement le trentenaire. Le chef de la police régionale a indiqué qu'il n'y avait pas encore de certitude mais que les premières constatations permettraient de conclure à un accident de quad qui se serait produit près des rochers. C'est là que la moto endommagée et le casque de Diego ont été retrouvés. Il est vraisemblable que le malheureux ait basculé dans l'eau et qu'il ait fait une mauvaise rencontre qui lui aurait couté la vie. Les requins milandres sont réputés pour évoluer dans une eau peu profonde d'environ 1.50 m.