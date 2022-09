A la Une . Argent public : les citoyens peuvent désormais signaler des anomalies à la Cour des comptes

La Cour des comptes présente un nouvel outil visant à répondre à un objectif bien distinct : signaler tout dysfonctionnement important dans une entité publique ou dans un organisme susceptible d’être contrôlé par la Cour ou par les chambres régionales et territoriales des comptes. Par LG - Publié le Mercredi 7 Septembre 2022 à 14:14

Les usagers des services publics, les agents publics et les associations citoyennes confrontés à une potentielle irrégularité financière auront la possibilité de la signaler de manière simple et sécurisée, en se rendant sur le site de la Cour des comptes, via l’onglet « plateforme de signalement ».



Le lancement de cette plateforme a été faite hier par le premier président de l’institution, Pierre Moscovici.

Qu’il s’agisse de la gestion des marchés publics, de rémunérations ou de subventions indues, de conflits d’intérêt ou de fautes graves de gestion, tout fait signalé comme étant irrégulier pourra faire l’objet d’un contrôle après instruction, si les juridictions financières le décident en toute indépendance et confidentialité.



Cette plateforme de signalement sera administrée par le Parquet général près la Cour des comptes, afin que les signalements puissent nourrir aussi bien la programmation des contrôles que la chambre du contentieux.



"Faire de notre institution une maison des citoyens"



"Dans un esprit de fidélité à notre mission, définie par l’article 15 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, l’objectif de cette démarche est clair", souligne Pierre Moscovici. La procédure accessible en ligne depuis ce mardi 6 septembre permet désormais à tout citoyen de signaler à la Cour des irrégularités ou des dysfonctionnements constatés dans la gestion publique.



"En lien avec le Parquet général près la Cour des comptes, il vise à identifier des zones de risque pour renforcer notre réponse aux attentes des citoyens. 2022 a marqué une ouverture citoyenne inédite de la Cour. Il me tient à cœur de la poursuivre, en faisant de notre institution une maison des citoyens toujours plus attentive à la transparence, à la régularité et à la probité de la gestion publique", conclut l'ancien ministre de l'Economie, des Finances et des Affaires européennes.



La Cour des comptes garantit par ailleurs que cet outil conservera l’anonymat des personnes qui effectueront des signalements.