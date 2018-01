Archiviste : Avis de recrutement

La CIVIS, Communauté d’Agglomération (182 777 habitants), regroupant les communes de Saint-Pierre, Saint-Louis, Cilaos, Petite-Ile, L’Etang-Salé et Les Avirons, recrute dans le cadre d’un projet de mutualisation avec ses communes membres :



UN(E) ARCHIVISTE

(cadre d’emplois des assistant(e)s de conservation du patrimoine) Rattaché à la Direction Générale Adjointe « Coordination et Affaires générales », vous serez en charge de :



Missions principales auprès de la CIVIS et des communes membres :



Optimisation de la gestion et de la conservation des archives,

Conseil et accompagnement des services pour la gestion de leurs archives,

Établissement de diagnostics d’intervention,

Contribution au déploiement du système d’archivage électronique,

Formation des personnels (services archives et services producteurs) à la gestion des archives.

Formation et compétences requises :

Diplômé de l’enseignement supérieur dans une spécialité archiviste souhaitée,

Expérience confirmée exigée, idéalement sur une fonction mutualisée,

Discrétion / rigueur et sens de l’organisation,

Aisance relationnelle.



Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à adresser avant le 22/01/2018 à :



Monsieur Le Président de la CIVIS

Direction des Ressources Humaines

29, route de l’Entre-Deux

97410 SAINT-PIERRE