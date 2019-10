Architecture en milieu tropical - Colloque les 30 et 31 oct. 2019

La collectivité régionale s’attache à mettre en œuvre une politique ambitieuse en faveur de l’enseignement supérieur et de la recherche, afin d’améliorer la démocratisation de l’accès aux études supérieures et d’offrir de meilleures chances de réussite et d’insertion à tous les étudiants sur le territoire réunionnais.Elle vise aussi à soutenir une offre de formation attractive et diversifiée à destination des étudiants. Dans ce cadre, elle accompagne depuis 2010 l’ENSAM – Antenne de La Réunion, pour favoriser la formation des jeunes réunionnais aux métiers de l’architecture. La Direction de l’Education gère ce dossier depuis 2017, il était auparavant géré par la Direction de la Culture.Ecole d’Architecture de la Réunion - Antenne de l’ENSAM