Archipel des Chagos: La Cour internationale de justice rend son avis ce lundi

C'est un jour important pour les Mauriciens et la communauté chagossienne. Ce lundi, la Cour internationale de justice (CIJ) de La Haye rend son avis consultatif sur le différend opposant le Royaume-Uni et l'Ile Maurice, lesquels se disputent l'archipel des Chagos depuis plusieurs décennies.



Pour rappel, le litige remonte à une décision britannique de 1965 de séparer l'île Maurice de cet archipel et d'y installer une base militaire commune avec les Etats-Unis. Pour la mise en place de cet équipement, près de 2.000 Chagossiens avaient été expulsés vers l'île Maurice et les Seychelles. Un démembrement "illégal" de son territoire selon Maurice, qui revendique la souveraineté et a engagé depuis1975 une série de procédures judiciaires.



Si l'avis de l'organe judiciaire de l'ONU n'est pas contraignant, il donnerait un poids supplémentaires aux revendications de Maurice. Dans le camp du gouvernement et celui des Chagossiens, c’est la confiance qui règne, indique Défi Média, l'île sœur ayant obtenu du soutien à la fois lors du vote de la résolution à l’assemblée générale des Nations unies et lors des auditions devant les juges de la CIJ.