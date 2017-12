A la Une .. ArcelorMittal: Didier Robert s'engage à suspendre la subvention de 475.000 euros

Alors qu'un plan de sauvegarde inquiète les employés d'ArcelorMittal basés au Port, Didier Robert leur a annoncé ce lundi après-midi qu'il s'engageait à suspendre l'attribution d'une subvention jusqu'à ce que la direction ouvre des discussions.

Lors de cette rencontre, organisée sur l’initiative de la députée Huguette Bello, les employés ont rappelé que 40 personnes étaient concernées par un licenciement et ont déploré la perte de savoir-faire local qu'induirait la fermeture de l'atelier du Port, ainsi que le surcoût que cela imposerait aux clients de l'entreprise.



La suspension de la subvention FEDER devrait ce faire ce mardi lors de la commission permanente. Une mesure justifiée par le fait que cette aide d'un montant de 475 000 euros a été accordée sur la base du dossier de demande de l'entreprise, dans lequel celle-ci s'engageait à maintenir les emplois existants, mais aussi parce que "les subventions européennes de compensation des surcoûts de transport visent de façon explicite à permettre aux entreprises bénéficiaires de maintenir voire d'augmenter leurs effectifs salariés", explique La Région.



"Je ne vais pas accepter que La Région Réunion accorde des subventions à des entreprises qui ne s’engagent pas à créer de l’emploi localement, même pire à les supprimer" a déclaré Didier Robert. "Il est de la responsabilité des dirigeants de cette société qui ne peut pas être considérée comme étant une entreprise en difficulté, de proposer la solution la plus conforme aux engagements qu'elle a pris, notamment en matière de maintien des emplois à La Réunion."



Autre annonce faite par le président de Région : dans le cas où les salariés décideraient de la constitution d'une SCOP (Société Coopérative et Participative) ou d’une SCIC (Société Coopérative d’Intérêt Collectif), un accompagnement de la collectivité sera possible. La mobilisation d’une enveloppe d’1,5 million au titre des aides européennes d’aide aux investissement pour la création d’entreprise et au travers des différents dispositifs d’ingénierie financière pourra être engagée par la Région Réunion, a-t-il assuré.

