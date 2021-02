A la Une . Arbres abattus dans la nuit : La désolation à Casabona

Ce samedi, les badauds oscillant entre colère, incompréhension et tristesse sont nombreux à venir voir de leurs propres yeux les arbres abattus durant la nuit. Hier soir, les tronçonneuses sont entrées en action sur le parcours de santé de Casabona. Par Prisca Bigot - Publié le Samedi 20 Février 2021 à 12:28 | Lu 3348 fois





Ce samedi, nombreux sont les badauds et riverains venus se rendre compte du spectacle désolant. "C’est un carnage, je suis dégoûté de voir que plus rien n’arrête les politiques". Yohan, mobilisé depuis quelques jours, était sur place hier soir. De même pour Marie qui s’interroge sur la forme qu’a pris cette action publique. "Normalement la mairie est censée travailler pour le bien commun. Est-ce possible qu’une mairie embauche des tronçonneurs masqués, cagoulés?", questionne cette militante.



Pour un riverain, "c'est un scandale. L'argent rend insolent, nous nous n'avons rien à dire. C'est le seul poumon vert qui reste à Casabona", regrette-t-il. Le tronc d'un flamboyant jaune git à terre au milieu des branches et des feuilles… La nuit a été cauchemardesque pour les défenseurs des arbres de Casabona. Vers 22h, une entreprise privée est venue couper les arbres. Après un face à face parfois tendu avec les forces de l'ordre, les militants (les Usagers des jardins de Manapany, Extinction rebellion, le QG Zazalé, Attac, Alternatiba, 5000 Pie Dbwa et Greenpeace) ont obtenu gain de cause et un sursis pour les quelques arbres restants.

"On est en état de choc, on a vraiment vécu une scène de violence", décrit Madi974 d’Extinction Rebellion. Pour autant, la mobilisation ne faiblit pas. Ce samedi, des personnes se relayent sur le site et la manifestation de demain est maintenue.





