Arbre de l'année : Le baobab du Tampon termine sur le podium

Organisé par le magazine Terre Sauvage et l'Office national des forêts (ONF), le concours de l'Arbre de l'année récompense les arbres de France présentés par des groupes et sélectionnés pour leurs qualités esthétique, biologique, historique mais aussi pour le lien qui unit le groupe à l'arbre.



Cette année, plus d'une centaine de candidatures d'arbres ont été présentées. 14 arbres régionaux ont été sélectionnés et ont fait l'objet d'une production photographique d'Emmanuel Boitier (Terre Sauvage).



Avec plus de 16 000 votes, le public s'est fortement mobilisé. Au final c'est l'IF-grotte du Jardin des Ifs, situé à Gerberoy dans l'Oise (Hauts-de-France) qui remporte cette année le prix du public avec 4 585 votes.



Avec 3 629 votes et la seconde place, le Sophora Japonica, situé au château de Montry (Île-de-France), a quant à lui obtenu le prix du Jury.



Également en lice, le baobab du Tampon, situé sur un rond-point de Trois-Mares, termine sur le podium avec 2 228 votants. Un beau résultat pour l'arbre réunionnais après celui du banian du Port, arrivé deuxième en 2015.