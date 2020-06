Société Arbre de l'année: Déposez la candidature de votre arbre préféré

Par Soe Hitchon - Publié le Jeudi 4 Juin 2020 à 11:50 | Lu 121 fois





« Vous avez un arbre qui compte pour vous dans votre quotidien et vous souhaitez qu'il participe au concours Arbre de l'année 2020 ? » demande l'ONF (Office national des forêts). Il est encore possible de déposer sa candidature sur le site www.arbredelannee.com pour tenter de le faire gagner. Les inscriptions ont été prolongées jusqu'au 24 août et la sélection se fera en septembre par un jury composé de l'ONF, du magazine Terre Sauvage, de l'Office national des forêts, de l'association ARBRES, de la LPO (Ligue pour la protection des oiseaux) et de l'Agence des espaces verts de la Région Île-de-France. Un candidat représentera chaque région. Les lauréats seront dévoilés en janvier 2021.



