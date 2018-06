Communiqué Arbitrage: Le président national de l'AFCAM à La Réunion

Patrick Vajda, (escrimeur et arbitre Olympique de ce sport, membre de la commission de l'Entourage des Athlètes du Comité International Olympique, avocat de formation et spécialiste de l'analyse des risques sportifs) s'est rendu sur l'île de La Réunion à l'initiative de l'AFCAM (l'association qui réunit les 246 000 arbitres et juges du sport Français) et de l'UNSS (Union Nationale du Sport Scolaire) du 5 au 10 juin 2018 afin de partager sa passion, son expérience, son professionnalisme avec les jeunes arbitres de l'UNSS et de l'USEP (Union Sportive de l'Enseignement du Premier degré).

Pas pour les former à l'arbitrage dans une discipline spécifique, mais pour les sensibiliser aux missions générales, fonctions et métiers de l'arbitrage.

Et en arrière plan pour préparer les citoyens de demain, capables de respecter et de faire respecter les règles. Il a, durant ses rencontres avec les jeunes, beaucoup insisté sur le rôle de l'arbitre, sa position d'acteur indispensable du jeu, et sur la notion de respect mutuel. Si l'arbitre et le juge sportif doivent respecter l'athlète, à l'inverse, le pratiquant doit respecter la décision de l'arbitre ou du juge.

Des échanges d'une richesse insoupçonnée avec les arbitres en herbe, des questions qui concernent tous les niveaux d'arbitrage.

Exemples : quand vous faites une erreur, comment vous sentez vous ? Et que faîtes-vous ? Est-il plus difficile d'arbitrer des enfants ou les Jeux Olympiques ?

Des vocations encouragées ou créées, et toujours une passion partagée. Car l'arbitre, avant d'être un athlète, de surcroît capable de diriger une rencontre, est avant tout un passionné.

De quoi réjouir François Metz, directeur régional UNSS - conseiller technique du recteur et Thierry Grimaud, délégué départemental USEP : la formation des jeunes officiels est en effet une priorité du programme d'action des fédérations sportives scolaires.

En parallèle de cette mission principale, Patrick Vajda a rencontré les différents interlocuteurs réunionnais (Comité Régional Olympique et Sportif, présidents de ligues et comités) afin de monter une antenne de l'AFCAM sur l'île. La structuration du corps arbitral à La Réunion ne peut que contribuer à un développement positif du sport local.

Zinfos974 Lu 320 fois





Dans la même rubrique : < > Droit de réponse de la Ligue réunionnaise de footbal (LRF) Signature du premier protocole général entre les FAZSOI et le SDIS 974