Arashkha : Le maloya aux sonorités asiatiques

Depuis qu'il a posé ses valises sur notre île en 2011, le percussionniste d'origine iranienne Arashaka, (Arash Khalatbari), est devenu Réunionnais plus que jamais. Fan absolu de maloya - une de ses motivations de son installation sur notre petit caillou - il ne cesse de s’identifier à la culture réunionnaise et la partage avec les autres pays, notamment avec l’Asie. Par Karoline Chérie - caroline@zinfos974.com - Publié le Dimanche 4 Juillet 2021 à 16:44

Depuis décembre 2018, ce musicien iranien péi continue son aventure et son premier voyage le fait se produire à Tokyo dans le cadre d’un marché musical. En discutant avec les professionnels nippons sur le marché, ceux-ci lui conseillent de réfléchir à une œuvre proche de la culture japonaise et même de se trouver un nom d’artiste en japonais.



Arashaka devient Arashikarasu



En se baladant dans les rues de Tokyo, Arashkha observe tout à coup un corbeau qui lui paraît particulièrement imposant. L’appellation locale de ce corbeau est : KARASU. En plaisantant, Arashkha associe son propre nom au corbeau : « ARASHKARASU » ; ses amis japonais applaudissent cette proposition puisque phonétiquement le terme ARASHKARASU signifie « TEMPETE DE CORBEAUX » アラシカラス.

Pendant son séjour, il rencontre le musicien Japonais Kiyoshi Maejima (devenu son ami depuis) et le fait venir sur l'île en 2019 pour enregistrer un album. Ensemble, ils se produisent sur les scènes de la Cité des Arts et à l’Artefact à Saint-Denis et réalisent une magnifique vidéo d’animation avec ses amis du collectif KOLKOZ avec le soutien du PRMA. La vidéo qui sort bientôt et l’album pour la fin de l’année 2021, traitent de la mythologie asiatique du corbeau à trois pattes : le YATAGARASU.



Symbiose électro-asiatique avec la communauté Chinoise de La Réunion

Depuis quelques années, Arashkha s’intéresse beaucoup à la communauté chinoise de La Réunion. Il est impressionné par la qualité rythmique des troupes qui s’exercent et jouent à l’occasion des fêtes du nouvel an chinois. Étrangement, hormis la cuisine chinoise très répandue sur l'île, il existe peu ou pas de trace de la musique chinoise dans la musique créole. Au début de l’année, il s’est rapproché de la communauté et il a enregistré les percussions sacrées avec le soutien et la collaboration de l’association QI LIN basée à Saint-Denis et son président Marc LU-YUN.

"La culture de cette communauté chinoise est riche et elle doit contribuer au rayonnement de La Réunion", dit Arashkha.

Grâce à son équipe basée à Montréal : MUSJOMUSIC et l’association ARTISMUNDI basée à la Réunion, Il prépare plusieurs albums d’inspiration électro-asiatique à venir et bonne nouvelle, il a signé un contrat de distribution musicale en mai dernier avec TAIHE Music Group, une compagnie chinoise basée à Pékin.

"La Réunion me donne la force et l’inspiration je ferai tout pour lui rendre", rétorque ARASHKHA.









