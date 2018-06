Arabie saoudite : Les femmes heureuses de pouvoir -enfin- conduire

Depuis dimanche à minuit, les femmes ont le droit de conduire une voiture en Arabie Saoudite.



L’interdiction qui leur était faite de conduire, en vigueur depuis des décennies en Arabie saoudite, a été levée par le prince héritier Mohammed ben Salmane, et dès minuit, des conductrices, émues et fières, ont aussitôt commencé à circuler dans Ryad et l’ensemble du pays, rayonnantes de bonheur, même si de lourdes discriminations persistent.



Pour beaucoup de femmes, saoudiennes ou expatriées, cette mesure permettra de réduire leur dépendance à l’égard des chauffeurs privés ou des hommes de leurs familles, entraînant du même coup des économies financières.



Le royaume a commencé à délivrer depuis le début du mois de juin les premiers permis, tandis que certaines femmes ont échangé leur permis étranger contre un permis saoudien, après avoir passé un test.



Des auto-écoles pour femmes ont vu le jour. Certaines Saoudiennes apprennent même à piloter des motos, des scènes inimaginables il y a encore un an.



Tout n'est cependant pas encore gagné. Les hommes gardent le statut de "tuteurs" et décident à la place de leurs femmes et filles. Et les Saoudiennes doivent continuer à sortir voilées et restent soumises à de strictes restrictions : elles ne peuvent ni voyager, ni étudier, ni travailler sans l’autorisation de leur mari ou d’un homme de leur famille, ni manger seules dans un restaurant.