Après une semaine d’errance, les migrants de l’Aquarius sont arrivés à Valence

Les migrants sauvés par l’Aquarius dans la nuit du 9 au 10 juin au large de la Libye et à qui l’Italie et Malte ont refusé d’ouvrir leurs ports, sont tous arrivés en Espagne.



Un premier bateau transportant 274 des 630 migrants, le navire italien Dattilo, est entré dans le port de Valence un peu avant 6h30.



A 10h35, l’Aquarius en a fait de même.



Un autre navire militaire italien, l’Orione, a fermé la marche avec les 250 derniers migrants peu avant 13 heures.



Sur le quai, des tentes de la Croix-Rouge espagnole ont été montées et des ambulances prépositionnées pour accueillir les migrants.



Plus de mille volontaires - médecins, traducteurs, psychologues, policiers, travailleurs sociaux - se chargent de vérifier s’ils sont malades ou non, pour les aiguiller, avant de leur remettre quelques vêtements chauds et un repas.



Leur dossier sera ensuite examiné au cas par cas. Chaque migrant "saura s’il a le statut de réfugié, si c’est un migrant économique" mais aussi "s’il est coupable de certains délits qui le rendent passible d’expulsion", avait souligné vendredi la porte-parole du gouvernement espagnol, Isabel Celaa.



Au total, les trois navires ont transporté 630 personnes : 450 hommes, 80 femmes dont au moins 7 enceintes, 89 adolescents et onze enfants de moins 13 ans après un périple maritime d’une semaine et de 1.500 km.



L’Aquarius est un navire affrété par SOS Méditerranée et Médecins Sans Frontières.



Certains des migrants qui ont abordé l’Espagne ce dimanche pourront être accueillis en France, après l’examen de leur situation en Espagne, de façon à s'assurer qu'ils peuvent potentiellement prétendre au statut de demandeurs d'asile, et qu'il ne s'agit pas de migrants économiques.