Après une nuit passée devant la Région, les transporteurs durcissent le mouvement

Le mouvement se poursuit et se durcit. Après une nuit passée devant la pyramide inversée, les transporteurs ont ce matin empêché le personnel d'accéder à la Région."Devant le portail, on les empêche de rentrer", explique Didier Hoarau, président de l'OTI (Organisation des transporteurs indépendants). "Ils comprennent moyennement, mais ils comprennent", estime-t-il. Dans l'incertitude quant à une prochaine réunion, Didier Hoarau déplore l'absence d'avancée depuis hier.Pour rappel, les transporteurs exigent des réponses sur la continuité du chantier de la NRL et réclament l'application de l'accord obtenu en janvier avec la région, l'Etat et le consortium. Ce mardi, ils ont réalisé une opération escargot depuis Saint-Pierre avant de bloquer l'hôtel de Région Les explications données par Dominique Fournel , l'élu en charge des grands chantiers, n'ont pas permis de faire redescendre la pression . Les transporteurs ont prévenu : ils resteront mobilisés jusqu'à la reprise du chantier. Ils ont toutefois assuré qu'il n'y aurait pas de blocage des routes.