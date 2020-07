Faits-divers Après une nuit passée dans la nature, deux randonneuses secourues

L'histoire relatée par la Gendarmerie de La Réunion finit bien. Deux randonneuses qui se sont égarées sur le sentier de la rivière d’abord ont été secourues. Par Amandine Dolphin - Publié le Jeudi 30 Juillet 2020 à 14:00 | Lu 3755 fois

Les recherches ont mobilisé les gendarmes de La Plaine des Cafres, un gendarme du groupe montagne gendarmerie, les gendarmes du Tampon et ceux de la section aérienne.



Après une nuit à Notre Dame de La Paix les deux randonneuses ont été secourues, saines et sauves.



L’occasion pour la gendarmerie de rappeler quelques règles de sécurité avant un départ en randonnée :



- Prévoir suffisamment de nourriture et de boissons

- Prévoir un équipement adapté à votre itinéraire /climat

- Renseignez-vous sur les difficultés de l’itinéraire et ne surestimez pas vos capacités

- Évitez de partir seul, surtout si vous débutez

- Prévenez vos proches de votre itinéraire et de votre date de retour

- Consultez le dernier bilan météo la veille de votre départ

- N’oubliez pas votre trousse de secours



Amandine Dolphin Rédactrice en chef adjointe - Passionnée de jeux vidéo, scrolleuse compulsive sur les réseaux... En savoir plus sur cet auteur

Publicité Publicité