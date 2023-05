Après une formation, les infirmiers libéraux pourront délivrer les certificats de décès

Le lobbying des élus péi semble avoir porté ses fruits. Le ministre de la santé a confirmé ce matin, au micro de la matinale de France Inter, que La Réunion fera partie des quatre territoires pilotes pour tester la délivrance de certificats de décès par des infirmiers libéraux. “Après une formation complémentaire, les infirmiers pourront signer des certificats de décès. On va gagner du temps et les familles vont être libérées de cette charge", précise le ministre. Pas de date annoncée ce matin, mais le ministre a promis une entrée en vigueur d’ici quelques semaines.



Cette innovation s’inscrit dans la publication des conclusions du Conseil national de la refondation sur la santé. Près de 100 propositions ont été soumises au gouvernement. L’objectif est ainsi de décharger les médecins de certaines tâches administratives afin de mieux traiter les patients. On peut notamment citer la fin des certificats médicaux pour toutes les activités, sauf pour la compétition.



Cependant, d’autres mesures ont d’ores et déjà été mises de côté. L’obligation de s’installer à certains endroits ou la pénalisation des patients pour rendez-vous manqués ne seront pas examinées.