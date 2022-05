A la Une . Après un beau rallye du Sud sauvage, le Tour Auto dans le rétro de l'ASARéunion

Malgré quelques soucis rencontrés dans la transmission des chronos en temps réel, l'ASARéunion ne retient que le positif après le Rallye du Sud sauvage qui s'est déroulé ce week-end à Petite-Île et Saint-Joseph. Cette première épreuve de l'année était organisée pour la première fois par la structure, qui a désormais en ligne de mire le prochain Tour Auto, programmé du 29 au 31 juillet prochain. Par NP - Publié le Mardi 24 Mai 2022 à 08:27

Avec la transmission du rapport de clôture aux autorités compétentes, le Rallye du Sud Sauvage, organisé pour la première fois par l’ASARéunion, tire sa révérence. Véritable succès populaire, cette deuxième manche du Championnat de la Réunion des Rallyes s’est déroulée par une météo finalement clémente.



Avec 81 engagés en moderne et 7 engagés en VMRS, la liste avait plutôt fière allure. Ils étaient finalement 85 admis au départ de la Mairie de Petite Ile Samedi Matin. Avec un parc d’assistance unique situé à la caverne des hirondelles sur la commune de Saint Joseph, les équipes d’assistance se sont démenées pour permettre l’évolution de leur équipage.



Au terme de cette première épreuve de l’année organisée par l’ASAR comptant 10 épreuves de vitesse sur quatre tracés différents, 60 équipages ralliaient le parc fermé final Dimanche. Sur ce très encourageant ratio, les 6 admis en VMRS terminaient le rallye et seulement 5 équipages en terminaient par le biais du Rallye 2*. Les tracés pourtant sélectifs du Sud Sauvage n’auront engrangé «que» 38% d’abandon. Certes ce nombre est encore trop important aux yeux de tout organisateur mais il faut noter que ce ratio est l’un des plus faibles relevé ces dernières saisons.



Le parcours représentait un éventail complet de tous les terrains de jeux rencontrés à la Réunion. L’épreuve spéciale la plus «lente», ES6 Manapany les Bas/les Hauts a tout de même été avalée par le plus rapide à 75km/h de moyenne. La plus rapide restera sans doute dans les annales du sport automobile local. Du fait de l’annulation d’une partie du tracé de Anse les Hauts, Anse les Bas, les moins de 5km restant ont été parcourus à 121.9km/h par l’équipage le plus rapide!



L’ASARéunion ne peut que déplorer des soucis dans la transmission des chronos en temps réel. Conséquence de la panne des opérateurs réseaux du début de semaine, tous les voyants n’étaient pas revenus au vert. Les performances de chaque équipage ayant toutefois été scrupuleusement relevées, seule la transmission live a souffert de ce problème.

Les yeux et les efforts de tous les intervenants de ce Rallye du Sud Sauvage sont donc déjà tournés vers la prochaine échéance: le Tour Auto programmé du 29 au 31 Juillet.



L’ASARéunion tient à remercier tous les intervenants dans la mise en place de ce Rallye du Sud Sauvage, toutes ces personnes évoluant souvent dans l’ombre sans qui un rallye ne pourrait être organisé. Commissaires de route, Commissaires, Officiels, Partenaires, Autorités... que toutes les personnes s’impliquant avec passion et générosité dans ce sport permettant aux équipages de pratiquer un sport qui renoue avec sa popularité soient remerciées.



* Le Rallye 2 est un dispositif permettant à des équipages ayant abandonné au cours d’une étape de participer aux étapes suivantes sous réserve de validation des réparations effectuées par les commissaires techniques. Ils ne marquent pas de points au championnat mais peuvent poursuivre en course.