A la Une . Après un accident grave, la pratique du rugby à l’école est suspendue

Après un grave accident en décembre dernier qui a laissé un adolescent tétraplégique, la pratique du rugby à l’école est suspendue jusqu’aux conclusions d’une commission mixte. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Jeudi 5 Janvier 2023 à 14:13

C’est le 14 décembre dernier que s’est déroulé un terrible accident dans le cadre de compétitions organisées par l’Union nationale du sport scolaire (UNSS) dans les Hautes-Pyrénées. Un adolescent de 17 ans a subi un plaquage qui l’a laissé tétraplégique.



Dès le 16 décembre, un porte-parole de l’UNSS a indiqué que la pratique du rugby était suspendue. Hier, une réunion s’est tenue avec les représentants de la Fédération française de rugby pour décider de la suite et les conditions d’une reprise. Les conclusions sont attendues prochainement.



Une décision qui provoque la colère du Syndicat national de l'éducation physique (SNEP), affilié à la FSU. "Suspendre 'jusqu'à nouvel ordre', la pratique du rugby sous toutes ses formes au sein des associations sportives comme dans les rencontres UNSS est incompréhensible", fustige le syndicat dans un courrier adressé à l’UNSS.



"Vous semez ainsi le doute sur les compétences professionnelles des enseignant·es d'EPS et portez atteinte à la confiance que leur accordent les chef·fes d'établissement, IA-IPR (inspecteurs), parents et élèves", argue le SNEP. Son président, Benoit Hubert, assure que "les garde-fous sont stricts" dans la discipline.



Gaëtan Dumuids « Dans la vie, les choses sont simples, ce sont les esprits qui les compliquent ». Cette citation... En savoir plus sur cet auteur