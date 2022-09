A la Une . Après son parcours dans The Voice Belgique, Roxane Taquet sort son premier single

Après avoir été révélée en Belgique par l’émission The Voice, la Réunionnaise poursuit sa carrière musicale avec la sortie de son premier titre, "Mélange". Par GD - Publié le Jeudi 22 Septembre 2022 à 10:27





C’est à 14 ans qu’elle se lance vraiment avec des reprises de soul music. Durant plusieurs années, elle enchaîne les radios-crochets et tente sa chance dans différentes émissions de télévision. En 2020, elle tente sa chance à The Voice, mais ne dépasse pas les auditions à l’aveugle.



Un ami à elle, sûr de ses capacités, envoie une vidéo d’elle à la production belge de l’émission. Roxane est appelée pour passer le casting trois jours plus tard. Tout s’enchaîne pour elle et la voilà à passer de nouveau l’audition à l’aveugle… mais cette fois,



L’émission terminée, elle signe un contrat de management la BMP Agency. Elle collabore avec l’auteur Shadow pour écrire son premier morceau, "Mélange", enregistré à Paris au printemps dernier. Pour l’artiste, cette chanson raconte son histoire et une période difficile dont elle a dû se relever.



Le titre est disponible sur les plateformes d’écoute de musique depuis le 16 septembre. Étape par étape, Roxane Taquet bâtit sa carrière musicale, même si tout n’a pas été simple. La Dionysienne a quitté son île natale à l’âge de 9 ans pour s’installer à Besné, en Loire-Atlantique, emportant avec elle cette passion familiale qu’est la musique.C’est à 14 ans qu’elle se lance vraiment avec des reprises de soul music. Durant plusieurs années, elle enchaîne les radios-crochets et tente sa chance dans différentes émissions de télévision. En 2020, elle tente sa chance à The Voice, mais ne dépasse pas les auditions à l’aveugle.Un ami à elle, sûr de ses capacités, envoie une vidéo d’elle à la production belge de l’émission. Roxane est appelée pour passer le casting trois jours plus tard. Tout s’enchaîne pour elle et la voilà à passer de nouveau l’audition à l’aveugle… mais cette fois, les quatre fauteuils se retournent . La chanteuse choisit Black M comme coach et parvient à se hisser en quart de finale.L’émission terminée, elle signe un contrat de management la BMP Agency. Elle collabore avec l’auteur Shadow pour écrire son premier morceau, "Mélange", enregistré à Paris au printemps dernier. Pour l’artiste, cette chanson raconte son histoire et une période difficile dont elle a dû se relever.Le titre est disponible sur les plateformes d’écoute de musique depuis le 16 septembre.