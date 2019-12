Communiqué Après plusieurs péripéties, un nouveau bureau a été élu pour l'UR 974 CFE-CGC ​Temps fort de l’Union Régionale CFE-CGC de la Réunion : à l’issue de son Assemblée Générale du 29 août 2019, suivie du Conseil d’Administration du 23 septembre 2019, la CFE-CGC a changé de gouvernance régionale. Le Conseil d’Administration et le bureau ont été renouvelés en totalité. Son nouveau Président, Alain NATIVEL à l’occasion de son élection, a évoqué les grands dossiers d’actualité. "L'UR 974 est maintenant conforme au statut de la confédération de la CFE CGC", indique le syndicat. Les organisations syndicales affiliées à la confédération seront présentes pour la manifestation du jeudi 5 décembre.





L’Union Régionale va centrer ses actions sur la modernisation du dialogue social, la formation professionnelle, la défense de l’emploi et des classes moyennes, le pouvoir d’achat, la compétitivité des entreprises et la santé au travail.



L’Union Régionale va renforcer sa présence dans les organismes paritaires et le dialogue avec les représentants de l’état , se mobiliser en 2020 sur tous les fronts et grands dossiers, en veillant constamment à la défense des salariés, techniciens, agents de maîtrise, cadres, ingénieurs et agents des trois fonctions publiques.



Une nouvelle page s’ouvre pour l’Union Régionale CFE-CGC, avec de fortes ambitions d’accroissement de sa représentativité et des actions pour développer le taux d’encadrement des entreprises réunionnaises. Les ressources locales existent et il faut donner l’opportunité aux réunionnais d’occuper des fonctions à responsabilité. Le taux d’encadrement des entreprises de l’île est trop en retrait par rapport à la métropole. Ce travail de rattrapage va de pair avec le développement économique et social de notre territoire.



Pour conclure, le Président souligne qu’il a mis en place une cellule au sein de l’Union Régionale, afin d’aider les salariés qui souhaitent créer leur section syndicale CFE-CGC dans leur entreprise, notamment en apportant une aide dans la négociation des protocoles d’accords préélectoraux et favoriser ainsi l’implantation de la CFE-CGC.



Idriss RANGASSAMY Secretaire de l' UR 974 CFE CGC La CFE-CGC participera, en intersyndicale, à la grève du 5/12/2019 estimant que la réforme est de nature à fragiliser une fois encore, les acquis sociaux.L’Union Régionale va centrer ses actions sur la modernisation du dialogue social, la formation professionnelle, la défense de l’emploi et des classes moyennes, le pouvoir d’achat, la compétitivité des entreprises et la santé au travail.L’Union Régionale va renforcer sa présence dans les organismes paritaires et le dialogue avec les représentants de l’état , se mobiliser en 2020 sur tous les fronts et grands dossiers, en veillant constamment à la défense des salariés, techniciens, agents de maîtrise, cadres, ingénieurs et agents des trois fonctions publiques.Une nouvelle page s’ouvre pour l’Union Régionale CFE-CGC, avec de fortes ambitions d’accroissement de sa représentativité et des actions pour développer le taux d’encadrement des entreprises réunionnaises. Les ressources locales existent et il faut donner l’opportunité aux réunionnais d’occuper des fonctions à responsabilité. Le taux d’encadrement des entreprises de l’île est trop en retrait par rapport à la métropole. Ce travail de rattrapage va de pair avec le développement économique et social de notre territoire.Pour conclure, le Président souligne qu’il a mis en place une cellule au sein de l’Union Régionale, afin d’aider les salariés qui souhaitent créer leur section syndicale CFE-CGC dans leur entreprise, notamment en apportant une aide dans la négociation des protocoles d’accords préélectoraux et favoriser ainsi l’implantation de la CFE-CGC. Zinfos974 Lu 261 fois







Dans la même rubrique : < > L'incinérateur "Runeva" de Saint-Pierre est un projet mort-né Droit de cité : Contribuez à la Gamelle Solidaire de novembre 2019