Après-midi détente à Bouillon

Lancée en juin 2004, l’opération de résorption de l’habitat insalubre (RHI) à la Grande Fontaine a permis d’améliorer le cadre de vie des habitants ce quartier de Saint-Paul. Notamment ceux de Bouillon qui ont bénéficié d’aménagements urbains, mais également des actions sur le logement.Afin de rassurer sur la suite du projet mais aussi de faire un point sur cette RHI, la ville de Saint-Paul conviait les habitants de Bouillon à une après-midi de détente ce jeudi 19 juillet. Au programme : animations avec des troupes phares de la cité et verre de l’amitié. Auparavant, Magalie Lahisafy, élue du quartier, a rappelé le contexte de cette opération confiée à la SIDR soulignant « les efforts qui restaient encore à faire ».Un constat repris par le maire Joseph Sinimalé. « Je sais qu’il reste des dossiers en suspens. Avec l’opérateur et les bénéficiaires, nous allons trouver des solutions. Notre but est que chacun d’entre vous devienne propriétaire de son logement. On travaillera dans ce sens. Personne ne sera oublié », a insisté le maire de Saint-Paul.