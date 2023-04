Après-midi dansant des séniors à St-Leu : l’ambiance lé la !

Événement incontournable organisé par le CCAS de Saint-Leu, l’après-midi dansant des séniors a rencontré un véritable succès !

Après un coup d’arrêt en raison de la crise sanitaire, ce rendez-vous de la danse et de la bonne humeur reprend, pour le plus grand bonheur de nos gramounes. Ils étaient plus de 500 dans la salle des fêtes du Foirail à danser, à s’amuser et profiter d’un moment entre amis. Comme à chaque édition, nos séniors ont sorti leur plus belles tenues.



Certains sont là pour rencontrer l’âme sœur mais pour la plupart, cela reste surtout un grand moment de partage et de joie, avec de belles rencontres à la clé. Et pour ceux qui ne dansent pas, cet après-midi leur permet de se changer les idées et de sortir de l’isolement.



À noter que le CCAS a mis en place des bus gratuits pour récupérer et déposer les gramounes à leur domicile.



Le Maire, Bruno Domen, accompagné des élues Marie Alexandre et Brigitte Dally a encouragé nos gramounes à profiter de chaque instant : “La vie lé courte, les temps sont durs et zot n’a raison d’en profiter, apprécier chaque instant comme ça. Après la crise Covid, on relance les après-midis dansants une fois par trimestre. On souhaite aussi délocaliser pour permettre au plus grand nombre de seniors de venir s’amuser et lâcher prise.”



Le Maire tient à féliciter et à remercier les équipes du CCAS et de la Ville de Saint-Leu, qui ont contribué à la réussite de cet événement et qui travaillent au quotidien pour le bien-vivre de tous les Saint-Leusiens.