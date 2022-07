A la Une . Après leur rébellion, quatre détenus de la prison de Saint-Pierre sont transférés

En début de semaine, les surveillants de la maison d'arrêt de Saint-Pierre ont dû faire face à des détenus qui ont tout saccagé dans leur cellule. Ils avaient réclamé le transfert de ces détenus et ils viennent d'être entendus par l'administration. Par LG - Publié le Mercredi 27 Juillet 2022 à 14:07





Cette rébellion survenait après une fouille qui avait mis au jour l'introduction de stupéfiants et de téléphones portables à l'intérieur du bâtiment carcéral.



Parmi ces détenus, quatre d'entre eux, considérés comme les meneurs, vont être transférés vers le centre pénitentiaire de Domenjod, ce qui répond à la demande formulée par les syndicats UNFAP-UNSA et FO.

