A la Une . Après les nouvelles déclarations de son épouse, le retour du député Quatennens à l'Assemblée compromis

Ce mercredi, Céline Quatennens a dénoncé non pas une seule gifle mais des violences qu'elles auraient subies pendant plusieurs années. Alors que le favori à la succession de Mélenchon est convoqué le 13 décembre devant la justice pour un plaider coupable, le couple en plein divorce communique par avocat interposé. Par Nicolas Payet - Publié le Jeudi 24 Novembre 2022 à 06:37





Dans un long communiqué le 18 septembre, l'élu de 32 ans évoquait notamment "des disputes" depuis l'annonce par sa femme de sa volonté de divorcer, précisant par exemple lui avoir "saisi le poignet" au cours de l'une d'elles. Il admettait aussi lui avoir "donné une gifle dans un contexte d'extrême tension et d'agressivité mutuelle". C'est le journal Le Canard Enchainé qui a dévoilé la main courante déposée par Céline Quatennens mi-septembre dernier provoquant le retrait d'Adrien Quatennens, député LFI et candidat à la succession de Jean-Luc Mélenchon, de la vie politique.Dans un long communiqué le 18 septembre, l'élu de 32 ans évoquait notamment "des disputes" depuis l'annonce par sa femme de sa volonté de divorcer, précisant par exemple lui avoir "saisi le poignet" au cours de l'une d'elles. Il admettait aussi lui avoir "donné une gifle dans un contexte d'extrême tension et d'agressivité mutuelle". Une gifle et des textos lui valent d'être convoqué le 13 décembre prochain devant le procureur de la République de Lille dans le cadre de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC).

Cette affaire de violences conjugales qui a provoqué un tsunami au sein de LFI aurait pu s'arrêter là et le mis en cause prévoyait son retour sur les bancs de l'Assemblée Nationale dans les prochaines semaines. Mais ce mercredi, Céline Quatennens a dénoncé par voie de communiqué de nouvelles violences qu'elles dit avoir subies pendant plusieurs années, "des colères, des crises, des violences physiques et morales".



Des déclarations qui, selon l'entourage du député interviennent "dans le cadre d’une procédure de divorce à l’amiable mais qui n’avance pas, avec des demandes exorbitantes de Madame Quatennens en matière de compensations et de garde d'enfant". L'avocat du trentenaire poursuit en dénonçant à son tour "des accusations mensongères qu'il dément absolument".



Adrien Quatennens attend désormais la décision de justice du mois prochain à la suite de laquelle son parti décidera de l'avenir de son poulain.