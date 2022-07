Mayotte Après les incidents à Majicavo, un comité de sécurité se crée à Koungou

Après les incidents de la semaine dernière sur la route reliant Koungou à Majicavo, un comité de sécurité est mis en place afin que des mesures concrètes soient prises. Par Nicolas Payet - Publié le Vendredi 29 Juillet 2022 à 22:19

La semaine dernière, des troubles ont secoué une nouvelle fois les abords de la ville de Koungou. Des incidents faisant des blessés ont émaillé plusieurs soirées. Des jeunes armés de machettes ont souhaité en découdre. Des barricades ont été dressées puis enflammées.



Les gendarmes ont été dépêchés sur les lieux afin d'assurer la sécurité des automobilistes et des habitants.



Ce jeudi 28 juillet, les élus du département de Mayotte et ceux de la commune de Koungou se sont réunis pour la mise en place d'un comité de sécurité pour stopper les phénomènes de violences qui gangrènent la société.

Avec eux, des techniciens, citoyens, marchands ainsi que les membres du comité des jeunes, des sages et enfin celui de la vigilance ont souhaité prendre part à cette action pour mettre en place des mesures concrètes.



"Le temps est à l’action. Nous continuons de croire au pouvoir de la médiation, mais elle doit s’accompagner également d’une politique de répression, indiquent les responsables de cette action. Ceux qui terrorisent et violentent quotidiennement les habitants de notre île doivent être sanctionnés sévèrement. Nous nous engageons dans ce combat pour la paix et nous vous demandons de nous rejoindre dans cette lutte pour garantir la sécurité de tous".