Après les "gilets jaunes", les "profs en colère" lancent "les stylos rouges"

Dans un manifeste adressé au gouvernement et posté sur les réseaux sociaux, ils égrainent leurs revendications.

ausse des postes de professeurs et baisse du nombre d'élèves par classe en font partie, tout comme une meilleure prise en considération du

contre la dernière réforme du bac et Parcoursup

Après les "gilets jaunes", voilà les "stylos rouges". C'est le nom qu'ont choisi des enseignants pour faire entendre leur mécontentement auprès du gouvernement.Sur les réseaux sociaux, à travers un groupe Facebook baptisé les "Stylos rouges", ils plaident pour une revalorisation leur métier "tant mis à mal", une "vraie bienveillance de l'Etat pour ses élèves en améliorant leurs conditions d'apprentissage" et la reconnaissance de "la qualité de leur fonction et leur travail". Créé le 12 décembre dernier, le groupe a dépassé les 31.000 membres. Un compte Twitter a également été lancé.Augmentation des salaire, dégel du point d’indice, hcombat des lycéens"Ce mouvement est détaché de toute appartenance politique et syndicale", tiennent-ils à préciser. "Alors si vous pensez qu'il est pour nous aussi grand temps de nous faire entendre, que les mouvements proposés par les syndicats ne suffisent plus, que nous aussi nous sommes oubliés et maltraités par notre cher employeur.. rejoignez le mouvement des Stylos rouges !".