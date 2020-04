Après les averses orageuses de la nuit les prévisions pour ce vendredi

➡️le ciel réunionnais a rapidement retrouvé sa sérénité après les averses orageuses de la nuit qui ont touché l'Est de l'île mais surtout la région de Sainte Rose . Quelques nuages s'attardent tout de même entre Saint Philippe et Saint Benoît et sur les pentes adjacentes. Ailleurs le soleil donne.les nuages de l'évolution diurne s'agrègent aux pentes et se donnent rendez-vous de préférence sur celles du Nord-Ouest et dans l'intérieur du côté des Plaines.➡️quelques ondées sont possibles là où la couverture nuageuse est un peu plus imposante comme dans les hauts de l'Ouest et du Nord-Ouest et au niveau des Plaines.est modéré le matin sur le Nord mais se renforce d'ici le début de l'après midi sur le littoral Sud entre Saint Philippe et Saint Leu avec des rafales qui peuvent flasher à 60/65km/h.demeure agitée à forte à l'exception des côtes Nord-Ouest . Une houle de Sud-Ouest déferle sur les côtes Ouest et Sud.La température du lagon est voisine de 28° .sont proches des normales étant plus chaudes sur le Nord-Ouest et l'Ouest. Voir détails ci-dessous.➡️➡️ Calendrier lunaire Avril 2020 ➡️06h28 le 11 --18h10 le 10🧳 La pression atmosphérique à 08h00 à Gillot : 1017.5