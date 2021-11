A la Une .. Après le retrait de la commune du CA de la SPL Estival : "Jamais Saint-André n'aura autant perdu"

"Jamais Saint-André n'aura autant perdu". Eric Fruteau n'en démord pas après la transformation de la SEM Estival en SPL. Une mesure actée par la Cirest lors de son dernier conseil communautaire afin d'élargir la concurrence entre les prestataires mais également marquée par le désengagement d'élus de Saint-André au sein du conseil d'administration de la nouvelle structure. Par SI - Publié le Jeudi 4 Novembre 2021 à 10:10





"Je tiens à rappeler que la SEM ESTIVAL a été créé entre 2008 et 2014. Un outil pour développer une offre de transport pour le territoire de l'Est. Nous avions, à l'époque, créé cet organisme unanimement avec ce souci de désenclavement et de développement durable du territoire. La SEM étant également symboliquement une représentation de l'unité de l’intercommunalité", avait tout d'abord rappelé Eric Fruteau.



Mais la décision annoncée il y a plusieurs mois de cela par la Cirest de transformer la SEM en SPL, afin disait-elle "d'avoir plus de transparence" sur sa gestion mais aussi "d'élargir la concurrence entre les prestataires lors de la nouvelle consultation à lancer" n'a pas été du goût des élus de Saint-André. Notamment du côté de la mairie où Joé Bédier et sa majorité avaient demandé à la Cirest de faire d'abord un audit sur la nouvelle gouvernance de la SEM Estival suite aux révélations du Quotidien sur le train de vie quelque peu dispendieux de la direction, entre opacité sur les salaires ou encore les promotions (



"La transformation de l'outil en SPL la semaine dernière par la nouvelle gouvernance a laissé place à une division entre les élus de Saint-André et entre les élus de l'Est et à des polémiques inutiles et néfastes. Cela est regrettable", déplore Eric Fruteau, qui voit dans l'absence de la commune au sein du CA de la SPL Estival aussi bien "un recul pour notre ville" qu'une "erreur stratégique et une faute politique".